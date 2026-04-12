阪神は11日の中日戦に9対3で快勝。森下翔太外野手（25）、佐藤輝明内野手（27）、大山悠輔内野手（31）がそろい踏みでホームランを記録した。3人が同試合でホームランを記録するのは初めてで、生え抜きのドラフト1位の大砲の揃っての放物線にファンも歓喜。「黄金期」到来を予感させるシーンでもあった。さらに、チームにはデビューが待たれる“ラストピース”もいる。ドラフト1位の立石正広内野手（22）は、3月下旬に左手首