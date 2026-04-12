[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](長野U)※13:00開始主審:窪田陽輔<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 31 牧野虎太郎DF 7 大野佑哉DF 13 附木雄也DF 24 渡邉禅DF 25 田中康介MF 5 長谷川雄志MF 6 長谷川隼MF 8 近藤貴司MF 30 野嶋圭人FW 18 吉澤柊FW 28 藤川虎太朗控えGK 1 田尻健DF 3 冨田康平DF 16 石井光輝MF 10 山中麗央MF 17 忽那喬司MF 26 中田舜貴MF 33 安藤一哉FW 11 進昂平FW 51 清水蒼太朗監督小林