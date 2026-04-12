長野vs磐田 スタメン発表
[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](長野U)
※13:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 31 牧野虎太郎
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 5 長谷川雄志
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
FW 18 吉澤柊
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
DF 16 石井光輝
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 26 中田舜貴
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
FW 51 清水蒼太朗
監督
小林伸二
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 20 加藤大育
DF 30 山崎浩介
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 2 川崎一輝
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 33 川合徳孟
MF 36 吉村瑠晟
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 16 グスタボ・シルバ
控え
GK 13 阿部航斗
DF 3 森岡陸
MF 18 井上潮音
MF 48 相田勇樹
MF 50 植村洋斗
MF 77 藤原健介
FW 9 渡邉りょう
FW 25 N. Koike
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
※13:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 31 牧野虎太郎
DF 7 大野佑哉
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
DF 25 田中康介
MF 5 長谷川雄志
MF 6 長谷川隼
MF 8 近藤貴司
MF 30 野嶋圭人
FW 18 吉澤柊
FW 28 藤川虎太朗
控え
GK 1 田尻健
DF 3 冨田康平
DF 16 石井光輝
MF 10 山中麗央
MF 26 中田舜貴
MF 33 安藤一哉
FW 11 進昂平
FW 51 清水蒼太朗
監督
小林伸二
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 20 加藤大育
DF 30 山崎浩介
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 2 川崎一輝
MF 6 金子大毅
MF 7 上原力也
MF 33 川合徳孟
MF 36 吉村瑠晟
FW 11 マテウス・ペイショット
FW 16 グスタボ・シルバ
控え
GK 13 阿部航斗
DF 3 森岡陸
MF 18 井上潮音
MF 48 相田勇樹
MF 50 植村洋斗
MF 77 藤原健介
FW 9 渡邉りょう
FW 25 N. Koike
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良