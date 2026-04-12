[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第10節](長野U)

※13:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 31 牧野虎太郎

DF 7 大野佑哉

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

DF 25 田中康介

MF 5 長谷川雄志

MF 6 長谷川隼

MF 8 近藤貴司

MF 30 野嶋圭人

FW 18 吉澤柊

FW 28 藤川虎太朗

控え

GK 1 田尻健

DF 3 冨田康平

DF 16 石井光輝

MF 10 山中麗央

MF 17 忽那喬司

MF 26 中田舜貴

MF 33 安藤一哉

FW 11 進昂平

FW 51 清水蒼太朗

監督

小林伸二

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 20 加藤大育

DF 30 山崎浩介

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 2 川崎一輝

MF 6 金子大毅

MF 7 上原力也

MF 33 川合徳孟

MF 36 吉村瑠晟

FW 11 マテウス・ペイショット

FW 16 グスタボ・シルバ

控え

GK 13 阿部航斗

DF 3 森岡陸

MF 18 井上潮音

MF 48 相田勇樹

MF 50 植村洋斗

MF 77 藤原健介

FW 9 渡邉りょう

FW 25 N. Koike

FW 27 佐藤凌我

監督

志垣良