FC今治は10日、ホームで25日に行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-A第12節・カターレ富山戦に、セレブリティ・ライフスタイルプロデューサーの叶美香さんが来場すると発表した。同試合は「ビューティーDAY」として開催。クラブは公式サイトで「愛媛県出身であり、世代を超えて『美のアイコン』として圧倒的な支持を受ける 叶 美香(かのう みか)さんをスペシャルゲストとしてお迎えすることをお知らせいたします」と報告した。