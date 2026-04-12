「まさか…」「ぶっ飛んでる」「羨ま!」美のアイコンとして圧倒的支持…今治が豪華ゲストの来場を発表
FC今治は10日、ホームで25日に行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-A第12節・カターレ富山戦に、セレブリティ・ライフスタイルプロデューサーの叶美香さんが来場すると発表した。
同試合は「ビューティーDAY」として開催。クラブは公式サイトで「愛媛県出身であり、世代を超えて『美のアイコン』として圧倒的な支持を受ける 叶 美香(かのう みか)さんをスペシャルゲストとしてお迎えすることをお知らせいたします」と報告した。
当日はトークショー、キックオフ直前の応援メッセージ、キックインセレモニーを予定している。
クラブは「美香さまが放つ圧倒的なオーラを間近で体感できるのは、チケットを手にスタジアムへ入場いただいた方の特別な体験です。サッカーファンの方はもちろん、普段スタジアムに足を運ぶ機会の少ない皆さまも、この貴重な機会にぜひ『アシックス里山スタジアム』へお越しください!」とPRした。
叶美香さんは来場に際し、「ご機嫌いかがでしょうか。今回、愛媛の素晴らしいアシックス里山スタジアムへお伺いし、皆さんにお会い出来ます事、ご一緒に時間をシェア出来ます事を心より楽しみにしております」とコメントしている。
クラブ公式X(@FCimabari)には「羨ま!」「いいな〜」「行きたい」「すげぇな今治」「ぶっ飛んでる」「ゴージャスなゲスト」「まさか愛媛出身とは」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
同試合は「ビューティーDAY」として開催。クラブは公式サイトで「愛媛県出身であり、世代を超えて『美のアイコン』として圧倒的な支持を受ける 叶 美香(かのう みか)さんをスペシャルゲストとしてお迎えすることをお知らせいたします」と報告した。
クラブは「美香さまが放つ圧倒的なオーラを間近で体感できるのは、チケットを手にスタジアムへ入場いただいた方の特別な体験です。サッカーファンの方はもちろん、普段スタジアムに足を運ぶ機会の少ない皆さまも、この貴重な機会にぜひ『アシックス里山スタジアム』へお越しください!」とPRした。
叶美香さんは来場に際し、「ご機嫌いかがでしょうか。今回、愛媛の素晴らしいアシックス里山スタジアムへお伺いし、皆さんにお会い出来ます事、ご一緒に時間をシェア出来ます事を心より楽しみにしております」とコメントしている。
クラブ公式X(@FCimabari)には「羨ま!」「いいな〜」「行きたい」「すげぇな今治」「ぶっ飛んでる」「ゴージャスなゲスト」「まさか愛媛出身とは」などの声が寄せられ、大きな反響を呼んだ。
⚜️叶 美香さん 来場決定⚜️— FC今治 (@FCimabari) April 10, 2026
4/25(土) カターレ富山戦「ビューティーDAY」に、愛媛県出身の #叶美香 さんのご来場が決定しました✨
圧倒的なオーラを間近で体感できるのは、スタジアム内へのご入場者だけ!
ぜひお早めにチケットをご用意ください!
詳細はhttps://t.co/LiSRb6QHCC#FC今治 #アシさと