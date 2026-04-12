⚜️叶 美香さん 来場決定⚜️

4/25(土) カターレ富山戦「ビューティーDAY」に、愛媛県出身の #叶美香 さんのご来場が決定しました✨

圧倒的なオーラを間近で体感できるのは、スタジアム内へのご入場者だけ!

ぜひお早めにチケットをご用意ください!



詳細はhttps://t.co/LiSRb6QHCC#FC今治 #アシさと