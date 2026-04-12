◇高校野球春季和歌山大会2回戦智弁和歌山11―3市和歌山（2026年4月12日紀三井寺）高校野球の春季和歌山大会2回戦が12日に行われ、智弁和歌山が市和歌山を11―3の8回コールドで下して初戦を突破した。相手先発は最速150キロ右腕の丹羽涼介（3年）だった。この難敵に対して初回と4回に犠飛を挙げて先行。5回2死一、三塁では、「5番・捕手」の山田凜虎（3年）が直球を捉えて右中間への2点二塁打を決めるなど、丹羽から5得