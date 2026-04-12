春の日差しが心地よい公園で、40代の会社員Aさんは同僚たちと満開の桜の下でお花見を楽しみました。宴が終わり周囲を片付けると、大量の空き缶や食べ残しが入ったゴミ袋が残りました。Aさんは指定のゴミ捨て場へ向かいましたが、そこはすでに山のようなゴミで溢れかえっています。【写真】男性上司「セで始まってスで終わるもの、なーんだ？」→どう返す？そこでAさんは「ここに置いておけば、明日の朝にでも清掃の人が片付けてく