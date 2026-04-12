ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、エスコンフィールドHOKKAIDOでの“出張スキマバイト”の模様をお届けする。（ライターみやーんZZ）北海道旅行のついでにスキマバイトしちゃいました！氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを紹介する本連載。今回は日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールドHOKKAI