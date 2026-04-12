ライター業の傍ら、スキマバイトでさまざまな職場で働いている筆者が仕事を通じて見えた悲喜こもごもをつづる本連載。今回は、エスコンフィールドHOKKAIDOでの“出張スキマバイト”の模様をお届けする。（ライター みやーんZZ）

北海道旅行のついでに

スキマバイトしちゃいました！

氷河期世代の40代おじさんである僕が、突如ハマったスキマバイトを紹介する本連載。今回は日本ハムファイターズの本拠地、エスコンフィールドHOKKAIDOでバイトをしてきました。

スキマバイトを始めてから「プロ野球12球団の全てのスタジアムで働く」という個人的な目標を持ち、あちこちの球場で勤務してきた僕。関東の球場は全て制覇したので、北海道旅行のついでにエスコンフィールドでスキマバイトです。

この日の試合開始時間は18時。15時業務開始なのでそれに合わせてエスコンフィールドに向かいます。

北広島駅からのシャトルバスの時間が合わなかったので、駅から20分ぐらい歩いてスタジアムへ向かいます。エスコンフィールドに行くのはこれがはじめてなのですが、北広島ののどかな雰囲気を感じながら歩くとあっという間に到着しました。

試合前3時間ではありますが、スタジアム周辺にはすでにかなりのお客さんがいらっしゃいます。家族連れで楽しめそうな施設もたくさんあり、いい雰囲気ですね。集合場所で今回のお店のバイトさんと合流し、チェックインしてスタジアム内部に入ります。

階段を降り、広い通路を歩いているとそこにはレンタル電動キックボードがいくつも置いてありました。バイトさんに「あれ、誰でも使えるやつなんですか？」と質問すると「広いから移動用に置いてあるみたいです。でもあんまり使っているのは見たことないです」と教えてくれました。こんな感じで球場の裏側がいろいろ覗けるのもスキマバイトの楽しいところですね。

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