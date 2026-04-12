中川安奈が、カラオケで好きな男性の心を確実に掴むために歌う選曲を明かしスタジオで大きな注目を集めた。【映像】「高学歴ですね」中川安奈が選んだ楽曲ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送された。地上波とABEMAで同時放送された本番組には、MCの山里亮太と鈴木愛理に加え、スタジオ初登場となる