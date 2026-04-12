中川安奈が、カラオケで好きな男性の心を確実に掴むために歌う選曲を明かしスタジオで大きな注目を集めた。

【映像】「高学歴ですね」中川安奈が選んだ楽曲

ABEMAの開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、2026年4月12日（日）に「あざとくて何が悪いの？特別版 令和の最強あざカワソングSP」が放送された。地上波とABEMAで同時放送された本番組には、MCの山里亮太と鈴木愛理に加え、スタジオ初登場となるME:I（KEIKO、AYANE）、中川安奈、ONE N' ONLY（関哲汰）、リンダカラー∞が登場。「令和最強のあざかわソングランキング BEST10」をテーマに、熱いトークを繰り広げた。

「好きな男性を射止めたい時に歌う曲」を聞かれた中川はHYの「AM11:00」をあげる。Denは「最高ですよ、世代ですから」と歓喜した。中川は歌うタイミングにポイントがある言い、歌うちょっと前に気になる相手に「これ歌える？」と確認するという。「AM11:00」は2人で歌う楽曲であることから、先にその質問を投げかけることで「あ、なんだろう」と相手に気にさせておくのがポイントだという。

そしてその会話を忘れた頃に「AM11:00」の楽曲を入れるといい、「すぐじゃない。ちょっと後に入れてドキッとしてもらって、みんなが『誰？誰？？』ってなった時に、サッとマイクを渡して『一緒に歌おう』」と声をかけるという。

その巧みなテクニックに、りなぴっぴは「すごく頭がいいなと思いました」「高学歴ですね」と素直な感想を述べていた。