の人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンがいよいよ配信開始となった。ヴォート社とザ・ボーイズの戦いも、いよいよ最終局面だ。 この最終シーズンに向け、THE RIVERではキャスト陣にインタビューを敢行。今回は、ヒューイ役のジャック・クエイド、スターライト／アニー役のエリン・モリアーティへのインタビューの様子をお届けする。