大谷翔平投手（３１）が１１日（日本時間１２日）の本拠地レンジャーズ戦で今季初の先頭打者本塁打を放った。「１番・ＤＨ」で出場し、初対決の先発ライターの４球目スライダーを右翼席に高々と運んだ。４試合、１８打席ぶりの４号は、打球速度１６８・１キロ、飛距離１１８・８メートル。打った瞬間に分かる一撃に大谷はゆっくりと一塁に歩を進めた。前日にイチロー氏の日本人記録を更新した連続試合出塁を４５試合に伸ばし、今