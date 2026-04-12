俳優の本田望結さん（21）が、2026年4月9日にXを更新。妹で俳優の紗来さん（19）との2ショットを公開した。「充実した大学生活にしていきます」紗来さんは4月9日、インスタグラムで、明治大学に入学したことを報告。「充実した大学生活にしていきます」と投稿していた。望結さんも同日、Xを更新し、「妹が大学生です。泣けます」と投稿。日本武道館で行われた、明治大学の入学式の入場口前で撮影された2ショットを公開した。紗来さ