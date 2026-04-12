Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」のメキシコ版スピンオフ「ザ・ボーイズ：メキシコ（原題）」の進捗が明らかとなった。現在は脚本の調整段階にあり、スタジオからは好意的な反応が得られているという。 「ザ・ボーイズ」が2026年4月8日配信開始のシーズン5で最終章を迎えるなか、ユニバースは「ジェン・ブイ」に続き「ヴォート・ライジング（原題）」のスピンオフ展開もなど、拡大を続