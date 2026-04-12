Amazonシリーズ「ザ・ボーイズ」のメキシコ版スピンオフ「ザ・ボーイズ：メキシコ（原題）」の進捗が明らかとなった。現在は脚本の調整段階にあり、スタジオからは好意的な反応が得られているという。

「ザ・ボーイズ」が2026年4月8日配信開始のシーズン5で最終章を迎えるなか、ユニバースは「ジェン・ブイ」に続き「ヴォート・ライジング（原題）」のスピンオフ展開もなど、拡大を続けている。

2023年に開発が報じられた「ザ・ボーイズ：メキシコ」は、製作総指揮に「キャシアン・アンドー」のディエゴ・ルナ、『オールド』（2021）のガエル・ガルシア・ベルナルが参加。脚本はDC『ブルービートル』（2023）のガレス・ダンネット・アルコセールが手がけることが伝えられている。

そんな同作の進捗について、「ザ・ボーイズ」製作者のエリック・クリプキは「脚本家のガレスと共に、Amazonに脚本を提出しました」と米にコメント。「今週フィードバック会議（notes call）を行いました。彼らはとても気に入っていましたよ」と明かした。

次のステップは、脚本の改稿だ。「いくつか修正指示を受けており、彼（ガレス）が対応することになります。もちろん、どうなるかは誰にもわかりません。ただ、少なくとも今は前向きな反応をもらっているので期待しています」と語っている。

クリプキ自身も、「舞台はメキシコシティです。すごく面白い、と言っておきましょう。彼は本当に笑える脚本を書いてくれました」と手応えを示している。プロットの詳細は明かされていないが、時系列は「『ザ・ボーイズ』シーズン5後のどこかの時点」に、本家と「同じ世界観だが、まったく違うトーンで、とても楽しい作品になる」ことが明かされている。さらなる詳細については、続報を待ちたい。

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