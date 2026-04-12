元バレーボール日本女子代表の狩野舞子さん（37）が2026年4月7日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ黒ミニスカのゴルフウェア姿を披露した。「ゴルフ場をバックに」狩野さんは、黒いハートの絵文字を添えて、黒い半袖と黒ミニスカのウェア姿や、美スタイルあらわなバックショットを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、袖に白いラインがデザインされた黒い半袖とプリーツの黒いミニスカートを着用。