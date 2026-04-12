日差しが気になるこれからの季節にピッタリな帽子をダイソーで発見。広げてみると驚きの秘密が…！頭だけでなく、顔周りから首元まで、しっかりと日よけ対策ができる優れものでした！さらに細かいサイズ調整で、風がある日でも安心して使えるストラップ付き。まだまだ嬉しい機能が付いていて、至れり尽くせりですよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネックカバーハット価格：￥770（税込）サイズ（約）：頭周り58cm販売