見つけたら即買って！広げてみると…？春夏に嬉しい秘密が隠された高機能な100均帽子

日差しが気になるこれからの季節にピッタリな帽子をダイソーで発見。広げてみると驚きの秘密が…！頭だけでなく、顔周りから首元まで、しっかりと日よけ対策ができる優れものでした！さらに細かいサイズ調整で、風がある日でも安心して使えるストラップ付き。まだまだ嬉しい機能が付いていて、至れり尽くせりですよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ネックカバーハット

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：頭周り58cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480955285

カバー付きでしっかり日よけできる！ダイソーで見つけた高機能な帽子

最近ダイソーには続々と暑さ・日よけ対策グッズが登場していますが、屋外での活動の強い味方になってくれそうなアイテムを発見しました！

それが、こちらの『ネックカバーハット』という商品。つば広タイプの帽子です。

価格は770円（税込）。筆者が訪れた店舗では、季節もの売り場に陳列されていました。

UVカット生地が使用されており、日焼けしたくないこれからの季節にぴったり。

広げてみると、首元を覆うネックカバーと、顔周りをしっかりと覆ってくれるフェイスカバーが付いており、徹底的に日よけしたいときに最適です！

ネックカバー、フェイスカバーは着脱が可能です。

状況に合わせて使い分けができるのが嬉しいですね！

頭周りのサイズは約58cmとなっています。

緩い場合はアジャスター付きのゴムで、細かくサイズ調整することも可能です。

さらに、ストラップが付いていて至れり尽くせりな仕様！

こちらもアジャスター付きなので、風で飛ばされそうなときもしっかり固定できて安心して使用できます。

頭から首元まですっぽり覆う！手洗いもできて至れり尽くせり◎

頭から首元まですっぽりと覆われますが、やわらかくてかぶりやすくフィット感が良いです！

少し独特な見た目ですが、しっかりと日よけされていることを実感できます。つばも広いので、光が顔にほとんど当たりません。

頭を覆う部分は薄めなので、完全防備ではありますが、意外と熱がこもりにくい気がします。

つばの横の部分を留めるとつば上げができ、少し軽やかになります。

ごみ捨てや屋外のお掃除、庭仕事などに大活躍！日焼け止めの塗り直しが頻繁にできないレジャーシーンにもピッタリです。

手洗いができる点も高評価ポイント。汚れが気になったらお手入れできるので、汗をかいても快適に使えますよ。

今回は、ダイソーの『ネックカバーハット』をご紹介しました。

身近なダイソーで、こんなに本格的な帽子を買えるとは思いませんでした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。