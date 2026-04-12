ABEMAの10周年を記念した特別番組「30時間限界突破フェス・チーム対抗！芸能人朝まで徹マン決定戦」が5時間にわたり生放送され、日本バレーボール協会会長・川合俊一と、歌手・声優・プロ雀士の武田雛歩（連盟）のコンビが激戦を制し、見事優勝に輝いた。【映像】優勝を喜ぶ川合＆武田本大会には、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）やBEAST X・中田花奈（連盟）ら現役Mリーガーをはじめ、元赤坂ドリブンズ・丸山奏子（最