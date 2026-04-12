シンガーソングライターの優里さんは4月9日、自身のInstagramを更新。“相棒”とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】優里、“相棒”とのツーショット公開！「優里くんも相棒もかわいい」優里さんは「俺の相棒」とつづり、3枚の写真を投稿。愛犬とのツーショットを公開しました。大きく口を開けて愛犬にかみつくようなポーズをとる優里さん。愛犬はかわいらしい表情で見つめています。ほほ笑ましいやりとりに思わ