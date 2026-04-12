「お顔そっくり」優里、“相棒”とのラブラブツーショットに「デートいいね！」「うらやましい〜」の声！
シンガーソングライターの優里さんは4月9日、自身のInstagramを更新。“相棒”とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】優里、“相棒”とのツーショット公開！
この投稿にファンからは、「優里くんも相棒もかわいい」「最高にかわいいガオガオズだ」「かわいい〜デートいいね！」「れおちゃんビックリしてる」「ガオーって口大きく開いてるのかわいい」「相棒と幸せな時間だね」「レオがうらやましい〜」「ほんとお顔そっくり」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】優里、“相棒”とのツーショット公開！
「優里くんも相棒もかわいい」優里さんは「俺の相棒」とつづり、3枚の写真を投稿。愛犬とのツーショットを公開しました。大きく口を開けて愛犬にかみつくようなポーズをとる優里さん。愛犬はかわいらしい表情で見つめています。ほほ笑ましいやりとりに思わずほっこりするショットです。
「すてきな仲間と一緒で幸せな笑顔」優里さんは3月23日の投稿で、「32歳になりました」とつづり、誕生日ショットを公開。コメントでは、「優里くん！誕生日おめでとうー！」「すてきな仲間と一緒で幸せな笑顔」「幸せいっぱいな1年になりますように」との声が寄せられています。今後の活躍も楽しみですね！
(文:古原 美咲)