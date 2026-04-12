＜マスターズ3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。2位と6打差の単独トップで出た昨年覇者、ローリー・マキロイ（北アイルランド）が苦戦を強いられている。【写真】マスターズの悲劇マキロイ大崩れでV逸前半は1バーディ・1ボギーと伸ばせず。後半出だし10番ではバーディを奪ったが、続く11番パー4に落とし穴が待っていた。2打目を