＜速報＞昨年覇者マキロイが首位陥落 ヤング猛追で6打差消滅
＜マスターズ 3日目◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞海外男子メジャー初戦の第3ラウンドが進行している。2位と6打差の単独トップで出た昨年覇者、ローリー・マキロイ（北アイルランド）が苦戦を強いられている。
【写真】マスターズの悲劇 マキロイ大崩れでV逸
前半は1バーディ・1ボギーと伸ばせず。後半出だし10番ではバーディを奪ったが、続く11番パー4に落とし穴が待っていた。2打目をグリーン左の池に入れると、2パットのダブルボギー。ついに首位陥落となった。トータル11アンダー・単独首位には猛チャージをかけているキャメロン・ヤング（米国）。1打差2位にマキロイ、2打差3位にはサム・バーンズ（米国）が続いている。松山英樹は「72」と伸ばせず、トータル2アンダー・27位タイ。世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は7つ伸ばし、トータル7アンダー・7位タイに浮上している。今大会の賞金総額は2250万ドル（約35億8300万円）。優勝者には450万ドル（約7億1600万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞マスターズ スコア速報
松山英樹、第3ラウンドのスコアカード
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
パットのスタンス幅に変化!? 松山英樹は「第一の目標」とする15回目のマスターズへ
オーガスタの難グリーンに対応する松山英樹 上位争いはショートパット、優勝するためにはミドルパットを沈められるか【藤田の目】
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