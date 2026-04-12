この人にすべてを懸けよう、と北島三郎さんの門を叩いて5年の月日が過ぎました。本名の山本譲二として「そばにおいでよ」「北ものがたり」「男の影法師」と3枚のシングルを発売しました。そこそこ売れましたが、ヒットと呼べるまではいかない状態です。一方、松原のぶえが「おんなの出船」で日本レコード大賞新人賞を受賞。大橋純子は「たそがれマイ・ラブ」が大ヒット、NHK「紅白歌合戦」に出場するなど、後輩のプレッシャーが