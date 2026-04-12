堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話が12日の今夜放送される。【写真】有村架純が雑誌記者の霧山人香役で出演本作は、パラスポーツである車いすラグビーをモチーフに、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく物語。完全オリジナルストーリーで、脚本は『東京サラダボウル』（NHK総合）や『クジ