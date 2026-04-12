電光掲示板の「ミドリの三角マーク」どんな意味？2026年4月末から始まる大型連休「ゴールデンウィーク」。今年の連休も帰省や行楽で、高速道路を利用して遠方へドライブに出かける計画を立てている方は多いのではないでしょうか。そんな休日や大型連休の高速道路において、ドライバーにとって最大の悩みの種となるのが“交通渋滞”です。【画像】「ええぇぇ…！」 これが要注意の「赤い三角マーク」です！（32枚）少しで