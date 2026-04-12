電光掲示板の「ミドリの三角マーク」どんな意味？

2026年4月末から始まる大型連休「ゴールデンウィーク」。

今年の連休も帰省や行楽で、高速道路を利用して遠方へドライブに出かける計画を立てている方は多いのではないでしょうか。



そんな休日や大型連休の高速道路において、ドライバーにとって最大の悩みの種となるのが“交通渋滞”です。

【画像】「ええぇぇ…！」 これが要注意の「赤い三角マーク」です！（32枚）

少しでもスムーズに目的地へ到着するために、本線の上部に設置されている電光掲示板の表示をこまめにチェックすることも大切。

しかし、そんな電光掲示板の渋滞情報の中に、数字の横にひっそりと「緑色の三角マーク」が点灯していることがあるのをご存知でしょうか。

実はこのマークには、渋滞時のイライラを軽減してくれる嬉しいメッセージが込められています。

高速道路の電光掲示板には、現在発生している渋滞の区間や具体的な距離が表示されます。

そして先述の「緑色の三角マーク」が渋滞の距離や時間の横に表示されている場合、それは「現在、その渋滞が減少傾向にある（解消に向かっている）」ということをドライバーに知らせるサインなのです。

日本の高速道路を管理するNEXCO各社などは、道路上の計測器で車両の通過状況を常に監視しており、数分おきにデータを更新しています。

前回のデータと比較して渋滞の距離が短くなっているとシステムが判断した際に、この緑の三角マークが自動的に点灯する仕組みになっています。

よく見ると、緑の三角は左側が高く右側が低い“右肩下がり”の直角三角形になっており、視覚的にも渋滞が減っていることが伝わるよう工夫されているのです。

この緑の三角マークの意味を知っていると、実際のドライブで無駄な迂回を避け、精神的なゆとりを持つための強力な判断材料となります。

たとえば、目の前の電光掲示板に「渋滞15km」という長い距離が表示されていたとしても、その横に緑の三角マークが点灯していれば、すでに渋滞のピークは過ぎており、現場に向かう頃にはさらに列が短くなっている可能性が高いことが分かります。

そのため、無理に慣れない一般道へ降りて迂回ルートを探したり、混雑している手前のサービスエリアで長時間足止めを食らったりすることなく、「このまま本線を進んでいればもうすぐ渋滞を抜けられる」と安心して走り続ける選択ができるのです。

逆に、左側が低く右側が高い“右肩上がり”の「赤い三角マーク」が表示されているときは、渋滞がこれからさらに伸びていくサインですので、手前のパーキングエリアでの早めの休憩やルート変更を検討するのが賢明。

このように、三角マークの色と向きをセットで覚えておくことで、ドライブの計画をより柔軟に、かつ的確に立て直すことが可能になります。

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高速道路の電光掲示板は、限られた文字数とスペースの中で、ドライバーに必要な最新情報を分かりやすく伝えるためにさまざまな工夫が凝らされています。

緑の三角マークもそのひとつであり、渋滞解消の兆しをリアルタイムで教えてくれる希望のサインです。

今年のゴールデンウィークの長距離ドライブでは、漫然と渋滞の距離だけを見てため息をつくのではなく、この小さな緑のマークの有無にもぜひ注目してみてください。

状況が好転していることを正しく読み解くことで、疲労やストレスを和らげ、より快適な移動ができるはずです。