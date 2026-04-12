現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月17日に回答があった広島県在住68歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：68歳男性同居家族構成：本人のみ住居形態：賃貸居住地：広島県リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：700万円現在の預貯金：200万円、リスク資産：75万円これまでの年金加入期間：