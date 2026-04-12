68歳男性・貯蓄275万円「賃貸に住んでいるため毎月赤字が続いている」リアルな老後
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月17日に回答があった広島県在住68歳男性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：広島県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：200万円、リスク資産：75万円
これまでの年金加入期間：厚生年金400カ月、国民年金80カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰り下げ中）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
その理由として「賃貸物件に住んでいるため、預金を切り崩す生活が続いている。大病にかかった際のお金の問題が心配」と語っています。
ひと月の支出は「約8万円」。国民年金だけでは「年間のほとんどの月で足りない」と回答されています。
年金生活においては「不要不急な外出を控えている。ご飯の回数を減らして食費を削っている」とあり、かなり切り詰めている様子です。
今の生活での不安については「お金の心配をこの先もしていかないといけないと考えると、落ち込むことがある。周りの人に迷惑もかけたくないため、必要最低限の生活を維持する質素な暮らしとなるのが、少し寂しい」とコメント。
一方で「限りある支給額での生活が必要となるため、不要な散財が減り生活を見直すことができた。ご飯を作るときにレシピを考えて作るので、料理が楽しいと感じてきている」と今の生活の中に喜びがあることも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：68歳男性
同居家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
居住地：広島県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：700万円
現在の預貯金：200万円、リスク資産：75万円
これまでの年金加入期間：厚生年金400カ月、国民年金80カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：7万円
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（繰り下げ中）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「大病にかかった際のお金の問題が心配」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「賃貸物件に住んでいるため、預金を切り崩す生活が続いている。大病にかかった際のお金の問題が心配」と語っています。
ひと月の支出は「約8万円」。国民年金だけでは「年間のほとんどの月で足りない」と回答されています。
「食事の回数を減らして節約するも月2万円の赤字」年金で足りない支出については「貯蓄から月2万円引き出し」て賄っているという投稿者。
年金生活においては「不要不急な外出を控えている。ご飯の回数を減らして食費を削っている」とあり、かなり切り詰めている様子です。
「この先もお金の心配が続くと考えると落ち込む」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「ボーナスの貯蓄額を増やせばよかった。投資などを積極的に行い資産を増やしておけばよかった。マイホームの購入の機会があった際に決めておけばよかった」と回答。
今の生活での不安については「お金の心配をこの先もしていかないといけないと考えると、落ち込むことがある。周りの人に迷惑もかけたくないため、必要最低限の生活を維持する質素な暮らしとなるのが、少し寂しい」とコメント。
一方で「限りある支給額での生活が必要となるため、不要な散財が減り生活を見直すことができた。ご飯を作るときにレシピを考えて作るので、料理が楽しいと感じてきている」と今の生活の中に喜びがあることも教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)