俳優の横浜流星（29）が11日、インスタグラムを更新。同日、都内で開催された劇場版「名探偵コナンハイウェイの堕天使」（蓮井隆弘監督）の公開記念舞台あいさつについてつづった。同映画に声優初挑戦、大前一暁役を務めた横浜は「『名探偵コナンハイウェイの堕天使』舞台挨拶でした」と報告。江戸川コナンとのツーショットなどを披露した。続けて「世代を超え長く愛されている作品に携わらせていただけるということで、失礼の