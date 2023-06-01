レジェンド女優が過去に俳優の山本裕典と一夜を共にしたことを大暴露。まさかの実名告白に、山本が「クソー！！」「マジ全部話してんじゃん！？」と動揺する一幕があった。【映像】山本裕典が枕を交わしたレジェンド女優＆その夜の詳細な内容ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティ『愛のハイエナ』の特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。