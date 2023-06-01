レジェンド女優が過去に俳優の山本裕典と一夜を共にしたことを大暴露。まさかの実名告白に、山本が「クソー！！」「マジ全部話してんじゃん！？」と動揺する一幕があった。

【映像】山本裕典が枕を交わしたレジェンド女優＆その夜の詳細な内容

ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気バラエティ『愛のハイエナ』の特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）とさらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

今回『30時間限界突破フェス』の中で地上波からのオファー待ちをしながら好感度アップを狙って30時間耐久マラソンに挑戦中の山本裕典。番組に登場したタレントの蒼井そらが10年以上前に酔っ払ってさまざまな男性と関係を持つ『ビッチ生活』を送っていた時期の引き金となったのが、山本裕典との出会いだったと暴露した。

当時、30歳の誕生日会に山本を招待したと言う蒼井。しかし山本は誕生日会には来られず、その後個別に連絡を取り合う中で「家来る？」と聞くと明け方山本がやって来たと言う。そして「それが初対面だった」と振り返った蒼井にスタジオの一同は驚愕。蒼井は翌朝6時半から仕事があったため60分の1コースをいたしたこと、さらにその場所や内容まで詳細に語った。「30代の始まりがそんな感じだったからもういいやって…」と、山本とのワンナイトがその後の奔放な私生活に影響を与えたことを明かした。

そして、マラソン中に中継がつながり蒼井から「お久しぶりです！」と声をかけられた山本は目を丸くして驚愕。10年以上前の一夜について暴露したことを聞かされた山本は「クソー！！」と動揺「マジ全部話してんじゃん！？」と酷く取り乱しつつも、蒼井と互いの健闘を祈り合った。

