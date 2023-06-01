プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第2節 スタンダールとウェステルローの試合が、4月12日01:15にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。 スタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、アドナネ・アビド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（