プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ第2節 スタンダールとウェステルローの試合が、4月12日01:15にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、アドナネ・アビド（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、shunsuke saito（MF）、ナチョ・フェリ（FW）らが先発に名を連ねた。

10分に試合が動く。ウェステルローのナチョ・フェリ（FW）がゴールを決めてウェステルローが先制。

ここで前半が終了。0-1とウェステルローがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウェステルローは後半の頭から選手交代。アマンド・ラパジュ（MF）からdylan ourega（FW）に交代した。

65分にスタンダールのジョズエ・ホマウー（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

71分、スタンダールは同時に2人を交代。ヘンリー・ローレンス（MF）、ラフィキ・サイード（FW）に代わりベルナルド・ヌグエネ（FW）、ティモシー・ヌカダ（FW）がピッチに入る。

73分、ウェステルローが選手交代を行う。shunsuke saito（MF）からトマス・ファンデンケイブス（MF）に交代した。

76分スタンダールが同点に追いつく。アドナネ・アビド（FW）のアシストからティモシー・ヌカダ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

84分、ウェステルローは同時に2人を交代。坂本 一彩（FW）、ホシマール・アルコセル（FW）に代わりアフォンソ・パトラン（FW）、Bohamdi-Kamoni Naoufal（FW）がピッチに入る。

その直後の85分ウェステルローが逆転。ドギュチャン・ハルポラット（MF）のアシストからdylan ourega（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウェステルローが1-2で勝利した。

なお、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し84分までプレーした。shunsuke saito（MF）は先発し73分までプレーした。

2026-04-12 03:21:04 更新