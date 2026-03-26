プレミアリーグ 25/26の第32節 リバプールとフラムの試合が、4月12日01:30にアンフィールドにて行われた。 リバプールはコーディ・ガクポ（FW）、リオ・ヌグモハ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフラムはロドリゴ・ムニス（FW）、オスカー・ボブ（MF）、ジョシュア・キング（DF）らが先発に名を連ねた。 36分に試合が