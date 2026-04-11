米連邦準備制度理事会（FRB）の政策金利は、2026年は据え置きが中心となる公算が大きい。中東情勢の緊迫化を受けてインフレ加速懸念が強まり、一時的には利上げ観測も浮上した。一方で、市場ではその後の景気減速が懸念され、再び利下げが織り込まれる展開も意識され、2027年にかけては緩やかな利下げが見込まれる。■2026年は据え置きが基本シナリオ政策金利は現在、3.5〜3.75%の水準にある。FRBはインフレ抑制を最優先として