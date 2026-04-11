男性グループ・BOYS AND MENの元メンバー、小林豊が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版あつまれハイエナの森』に出演。過去の万引き騒動を初めてメディアの前で振り返った。【写真】「不倫ってあかんらしい」と言いつつも…東ブクロが暴走番組には2022年4月に、過去の万引き行為が発覚し、卒業発表の予定日に事務所から即日解雇となった小林が出演。騒動を自らの口か