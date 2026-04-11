【アベマ30時間】元ボイメン・小林豊、過去の万引き騒動をカメラの前で生謝罪「本当にたくさんの方にご迷惑を…」 反省の言葉の一方で…ド派手な衣装にツッコミの嵐
男性グループ・BOYS AND MENの元メンバー、小林豊が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『愛のハイエナ特別版 あつまれハイエナの森』に出演。過去の万引き騒動を初めてメディアの前で振り返った。
【写真】「不倫ってあかんらしい」と言いつつも…東ブクロが暴走
番組には2022年4月に、過去の万引き行為が発覚し、卒業発表の予定日に事務所から即日解雇となった小林が出演。騒動を自らの口から話す前に「まず、生放送なので、一言だけ言わせていただきたいんですけど、本当にたくさんの方にご迷惑をおかけして…本当にすみません」と何度も頭を下げた。
しかし、深々と謝罪する一方、この日小林はなぜかピンクのセットアップで登場。これにはさらば青春の光の森田も「衣装絶対それじゃない」とツッコみ、スタジオの笑いを誘った。
小林は当時アイドル業の一方、スイーツ店を出店予定で準備していたが、開店直前に裏切られ自暴自棄になったことが万引きという行為の背景にあったことを告白。「精神的にすべて裏切られ、もう、どうにでもなれっていう思いもあって…」と振り返った。
本企画では、ネットニュースで話題の人物や炎上して消えた芸能人など、放送ギリギリを攻めた“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演。ニューヨークとさらば青春の光が、ネットニュースを賑わせそうなトークを徹底的に引き出していった。
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番組には2022年4月に、過去の万引き行為が発覚し、卒業発表の予定日に事務所から即日解雇となった小林が出演。騒動を自らの口から話す前に「まず、生放送なので、一言だけ言わせていただきたいんですけど、本当にたくさんの方にご迷惑をおかけして…本当にすみません」と何度も頭を下げた。
小林は当時アイドル業の一方、スイーツ店を出店予定で準備していたが、開店直前に裏切られ自暴自棄になったことが万引きという行為の背景にあったことを告白。「精神的にすべて裏切られ、もう、どうにでもなれっていう思いもあって…」と振り返った。
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