お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が11日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に生出演し、10日に千葉県浦安市の東京ディズニーシーを訪れたことを報告した。同日夜は同園25周年を記念し、メディア関係者が多数、招待されていた。伊達みきお（51）は「昨日の夜、ディズニーシー25周年スパークリング・ジュビリー・プレビューナイトにご招待いただきまして」と話し、富澤たけし（5