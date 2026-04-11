今季限りでリヴァプールを退団することが発表されたスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソンは、新天地として同じプレミアリーグ内のクラブを選ぶことになるかもしれない。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が11日に報じている。現在32歳のロバートソンはクイーンズ・パーク・レンジャーズ、ダンディー・ユナイテッド、ハル・シティを経て、2017年夏にリヴァプールへ加入した。左サイドバックの主力とし