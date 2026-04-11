サッカー元日本代表FW柿谷曜一朗氏（36）が11日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、日本代表で「浮いていた」先輩を実名告白する場面があった。24歳で2014年W杯ブラジル大会に初出場。緊張しながらの大会だったが「大久保嘉人さんが、尊敬する大先輩で経験もある選手なので色々教えてもらえるしチームの輪に入れてもらえると思った」とC大阪の先輩である大久保嘉人に“橋渡し役”を期待していたとい