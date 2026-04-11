お金持ちの人の習慣が特別なことだとはかぎりません。実際に、身近なセレブといわれるようなお金持ちの人の毎日のルーティンに迫ってみました。 ◆【マンガ】元銀行員が語る！お金に困る人の特徴3つ習慣その1：お金持ちは毎日掃除するお金持ちやセレブといわれる人の多くが行う習慣として挙げられるのが掃除です。お金持ちの人は、掃除をする時間はないのでは？と思うかもしれませんが、何も家の隅々まで掃除をしているわけではあ