フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、11日放送のTBSラジオ「田中みな実あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。誰からも好感を持たれるアナウンサーを明かした。ゲストの「ドランクドラゴン」鈴木拓（50)とともに、相づちについて話している時に、田中は「これは本当に、何も浮かばなかったら、ニコニコしながらうなずくだけで凄く好感あると思う、かわいくない？」と語った。さらに「基本笑顔ベースの人って