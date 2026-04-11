フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、11日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演。誰からも好感を持たれるアナウンサーを明かした。

ゲストの「ドランクドラゴン」鈴木拓（50)とともに、相づちについて話している時に、田中は「これは本当に、何も浮かばなかったら、ニコニコしながらうなずくだけで凄く好感あると思う、かわいくない？」と語った。

さらに「基本笑顔ベースの人って、絶対に好感持たれると思っていて」とし、「塚地さんもそうでしょ。同期の江藤愛ちゃんもそうなのよ。江藤さんも基本、笑顔なの、福顔」と、鈴木の相方の塚地武雅、田中と同じ2009年にTBSに入社した現在はフリーの江藤の名を挙げた。

鈴木が、「全然違うもんね。やっぱ江藤さんかわいいですもんね」と突っ込むと、田中とは「私は基本、真顔が怖いから」とし、江藤について「老若男女、誰からも好かれる笑顔と丸い雰囲気、やわらかい」と語った。

それでも「田中さんは違いますもんね、キリっと…」と言うと「人、ぞれぞれ持ち味があるから」とキッパリと答えていた。