SPICY CHOCOLATEが主催するレゲエフェス『渋谷レゲエ祭2026』が、10月4日に川崎CLUB CITTA’にて開催される。 （関連：セクシーなダンスに注目！SPICY CHOCOLATE「シリタイ feat. C&K & CYBERJAPAN DANCERS」MV撮影に潜入） 本フェスは、MIX CDのように、1曲ごとにアーティストが入れ替わり登場するノンストップスタイルのレゲエフェス。2009年からスタートし、今年で18回目の開催となる。