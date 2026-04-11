「この1年くらい、お芝居の仕事が増えたんです。それまでレッスンに通ってはいたんですけど現場の経験が少なかったので、ドラマや舞台をやらせていただけてすごく勉強になりました。映画やドラマを観るときに自然と監督の意図を考えていたり。お芝居への向き合い方も少しずつ変わってきていると思います」情報番組『王様のブランチ』（TBS系）リポーターに加え、ショートドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）出演など