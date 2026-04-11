「この1年くらい、お芝居の仕事が増えたんです。それまでレッスンに通ってはいたんですけど現場の経験が少なかったので、ドラマや舞台をやらせていただけてすごく勉強になりました。映画やドラマを観るときに自然と監督の意図を考えていたり。お芝居への向き合い方も少しずつ変わってきていると思います」

情報番組『王様のブランチ』（TBS系）リポーターに加え、ショートドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）出演など、最近は女優業にも意欲的な冴木柚葉。充実のときを過ごしているが、私生活にも変化が。

「最近は編み物にどっぷりです。共演者の方に上手な方がいたので教わったらハマってしまって。短期間ですごい数を作ってしまっています。お母さんへのプレゼントにポーチやバッグを編んだりしましたけど、基本的には自分が使いたいものを編んでいます。ネイルも自分でやるようになりました。お芝居の役によって変えるには、サロンに行ってでは間に合わないことがあるので、自分でできたらいいなと思いまして。私、こまごました作業が好きなんです」

さえきゆずは

26歳 1999年10月17日生まれ 東京都出身 T163 情報番組『王様のブランチ』（TBS系）にブランチリポーターとしてレギュラー出演中。また、ANAのCMやドラマ『私のスマホが呪われた』（FODショート）、舞台『LIFE-海の家の物語-』出演と、活躍の場を広げている。そのほか最新情報は、公式X（@yuzuha_saeki）、公式Instagram（@yuzuha_saeki）にて

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写真・HIROKAZU

スタイリスト・筒井葉子（PEACE MONKEY）

ヘアメイク・萩村千紗子

撮影協力・ゲームセンタータンポポ