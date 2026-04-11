赤ちゃん返りしてしまったわんこの可愛い姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で10万3000回再生を突破し、「大きな赤ちゃんw」「愛おしくて涙出てきた」「可愛いから許す！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『ベビーベッド』に憧れている大型犬→赤ちゃんがいないことを確認すると…まさかの『愛おしい行動』】 ベビーベッドに憧れるわんこ TikTokアカウン