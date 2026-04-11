ボートレース平和島の4日間シリーズ「BTS河辺開設31周年記念」が11日に開幕した。初夏を思わせる気温となった初日、動きが光っていたのが三角哲男（59＝東京）だ。前半は2R2号艇で登場。2コースからコンマ13のトップスタートを踏み込んだ。スタート後は1マークまで鋭く伸びて先捲りを決めた。4号艇の後半10Rは4カドから差してバックは4番手で浮上。藤生雄人、中山将、来田衣織を前に見る形となったが、藤生と中山がフライン